Правительство Украины утвердило программу закупки дров и буржуек к зиме
2022-10-09
01:35
Украинские власти утвердили программу закупки дров и буржуек к началу отопительного сезона на $15 млрд.
9 октября премьер-министр Украины Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти выделили $15,2 миллиона на закупку дров и печек-буржуек к началу отопительного сезона в Украине.
Отмечается, что «Укрзализныця» также дополнительно изготовит 6 тысяч переносных металлических печей и 6 тысяч кубов дров для Херсонской области, которая после проведения референдума вошла в состав России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Российские водолазы осматривают Крымский мост, пострадавший от теракта
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Украина готовит планы по вторжению в Беларусь
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира