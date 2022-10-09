Правительство Украины утвердило программу закупки дров и буржуек к зиме

2022-10-09

01:35

Украинские власти утвердили программу закупки дров и буржуек к началу отопительного сезона на $15 млрд.

9 октября премьер-министр Украины Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти выделили $15,2 миллиона на закупку дров и печек-буржуек к началу отопительного сезона в Украине.

Отмечается, что «Укрзализныця» также дополнительно изготовит 6 тысяч переносных металлических печей и 6 тысяч кубов дров для Херсонской области, которая после проведения референдума вошла в состав России.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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