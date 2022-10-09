Дочь Майкла Джексона Пэрис и его сестра Джанет Джексон сделали редкое фото вместе
2022-10-09
01:52
Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон появилась на редком фото со своей тетей Джанет Джексон. У них не было совместных снимков с 2009 года, с момента мемориала в честь короля поп-музыки.
Сейчас Пэрис 24 года, Джанет – 56. Много лет ходили слухи об их вражде. В 2018 году Пэрис не появилась на Billboard Music Awards, где ее тете вручали награду. Впоследствии девушка сказала, что никто не предупредил ее об этом мероприятии.
Ранее Пэрис опубликовала в Instagram пост, в котором попросила не учить ее, как строить отношения с родственниками. Она подчеркнула, что всегда будет любить и уважать свою семью.
На фото Пэрис в платье телесного цвета, а Джанет - в костюме.
Опубликовано: Светлана Репина
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