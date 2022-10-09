Дженнифер Лоуренс потеряла контроль после выхода «Голодных игр»

Актриса Дженнифер Лоуренс в интервью Франсин Сток рассказала, что после выхода фильма «Голодные игры» в 2012 году потеряла чувство контроля.

Лоуренс вспомнила, как Роберт Де Ниро помог ей успокоить нервы во время совместной работы. Она назвала его теплым и милым человеком и сказала, что с ним приятно работать.

Актриса говорит, что в самом начале своей карьеры в Голливуде обладала уверенностью и упорством. Сейчас Дженнифер играет в драме Лайлы Нойгебауэр «Дороги».

Это рассказ о солдате, который возвращается с войны с черепно-мозговой травмой и пытается адаптироваться к жизни в обществе. Осенью актриса планирует сниматься в комедии «Без обид».