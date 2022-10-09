Леди Гага сыграет Харли Квинн в «Джокере-2»

Продолжение фильма «Джокера» будет называться «Джокер: Folie à Deux», а роль Харли Квинн в нем сыграет Леди Гага. Она составит пару Хоакину Фениксу, получившему «Оскар» за роль в первом фильме.

Информация об этом появилась достаточно давно, но пока ни Warner Bros., ни Гага не подтвердили, какого персонажа она сыграет.

Марго Робби, сыгравшая Харли в «Отряде самоубийц» и «Хищных птицах», уверена, что Леди гага прекрасно подходит для этой роли и сумеет сделать с ней что-то необыкновенное.