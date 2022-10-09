Посольство России в Молдавии направило ноту протеста из-за акции в Кишинёве

Посольство России в Молдавии направило ноту протеста властям страны в связи с акцией у здания дипмиссии в Кишинёве.

8 октября пресс-служба посольства Российской Федерации в Республике Молдова в своём официальном Telegram-канале сообщило об отправке ноты протеста властям страны из-за произошедшей акции у здания дипмиссии.

В посольстве выразили свои надежды на то, что подобные инциденты не повторятся, а все виновные в произошедшем, ставшим причиной повреждения здания российского посольства получат законное наказание за содеянное.