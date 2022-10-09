Посольство России в Молдавии направило ноту протеста из-за акции в Кишинёве
2022-10-09
02:12
Посольство России в Молдавии направило ноту протеста властям страны в связи с акцией у здания дипмиссии в Кишинёве.
8 октября пресс-служба посольства Российской Федерации в Республике Молдова в своём официальном Telegram-канале сообщило об отправке ноты протеста властям страны из-за произошедшей акции у здания дипмиссии.
В посольстве выразили свои надежды на то, что подобные инциденты не повторятся, а все виновные в произошедшем, ставшим причиной повреждения здания российского посольства получат законное наказание за содеянное.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Дональд Трамп призвал к незамедлительным переговорам по Украине
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Российские водолазы осматривают Крымский мост, пострадавший от теракта
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира