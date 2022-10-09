МИД РФ: Москва не отказывается от посредничества в переговорах с Киевом
2022-10-09
02:21
Российский дипломат Алексей Полищук заявил, что Москва не отказывается от посредничества других стран в переговорах с Киевом.
9 октября директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в своём интервью для новостного агентства ТАСС заявил о том, что правительство России не отказывается от посредничества других стран, которые предлагают свою услуги, для проведения переговоров с Украиной.
Полищук отметил, что для начала переговоров потенциальные посредники должны сделать всё возможное, чтобы киевский режим принял решение о прекращении боевых действий к в зоне проведения спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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