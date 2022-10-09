Al-Shorouk: банки Египта начнут принимать российские карты «Мир»

2022-10-09

02:31

В египетских банках на туристических курортах в ближайшее время начнут принимать российские карты «Мир».

9 октября газета Al-Shorouk, со ссылкой на источники в сфере экономики и туризма, заявила, что в ближайшее время в египетских банках на туристических курортах начнут принимать российские карты системы «Мир».

Отмечается, что египетские предприниматели и отельеры обратились в Центробанк Египта с призывом незамедлительного принятия российского рубля в качестве торговой валюты, что благоприятно скажется на экономике Египта.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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