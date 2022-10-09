Экс-полицейский, убивший 24 ребенка в детском саду Таиланда, был наркоманом и поссорился с женой

2022-10-09

02:33

Reuters со ссылкой на сотрудников полиции Таиланда сообщает, что полицейский Панья Хамрап, устроивший массовое убийство в детском саду, быстро поднимался по служебной лестнице.

Но после перевода в полицию он начал употреблять наркотики и в итоге потерял работу. Сообщается, что 34-летний мужчина в день убийства поссорился со своей женой.

Он вошел в детский сад, вооруженный большим изогнутым ножом и пистолетом, и убил 24 ребенка. Затем он отправился домой, убил жену и собственного ребенка, после чего застрелился.

За несколько часов до этого Панья предстал перед судом за хранение наркотиков. Согласно отчету о вскрытии, в крови мужчины наркотические вещества не обнаружены.

Опубликовано: Светлана Репина









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 