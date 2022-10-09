Экспорт российской нефти упал до минимального уровня за год

По данным S&P Global, в сентябре экспорт российской нефти упал в среднем до 2,99 млн баррелей в сутки.

Это на 290 000 баррелей в день меньше, чем было отгружено в августе, и это самый низкий объем поставок сырой нефти из России с сентября 2021 года, когда энергетические рынки все еще пострадали от пандемии.

Европа собирается ввести запрет на российскую нефть к концу года. Если это произойдет, данная мера оставит в России излишки нефти в размере 2,5 млн баррелей в день, которые можно будет передать другим покупателям.

Экспорт сырой нефти в Европу в сентябре составил менее миллиона баррелей в день. Впервые после пандемии он упал ниже этого уровня.

Китай и Индия увеличили свою долю в общих закупках нефти Россией до 60% по сравнению с 54%. в августе. Поставки российской нефти в Турцию также выросли на 19%, что делает ее третьим по величине покупателем нефти в России.