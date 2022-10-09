Премьер-министр Польши обвиняет Германию в нанесении ущерба энергетическому рынку Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия нанесет ущерб внутреннему рынку Европы, субсидируя потребителей и предприятия, чтобы защитить их от энергетического кризиса.

Германия выделила 200 млрд евро на смягчение последствий резкого роста цен на энергоносители и нехватки поставок. Моравецкий считает, что это ставит компании в других странах в невыгодное положение.

Другие лидеры ЕС раскритиковали пакет помощи, а президент Литвы заявил, что 27 государств-членов ЕС должны координировать помощь, предоставляемую компаниям, для поддержания честной конкуренции.