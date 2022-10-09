Для Великобритании прозвучал тревожный звонок из-за Лиз Трасс

Глава Шотландии Никола Стерджен заявила о росте сепаратизма в Великобритании из-за премьер-министра Лиз Трасс.

9 октября британский телеканал ITV News, ссылаясь на заявление главы Шотландии Николы Стерджен, заявил о том, что у новоизбранной Лиз Трасс был худший старт по сравнению с другими премьер-министрами Соединённого Королевства.

Стерджен также утверждает, что после избрания преемницы скандально известного Джонсона, в Шотландии начала активно расти поддержка независимости региона, благодаря катастрофической политики Трасс.