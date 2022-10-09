Bloomberg: немцы вырубили почти все деревья в парке Тиргартен и задумались о навозе
2022-10-09
03:10
Немцы из-за энергетического кризиса вырубили почти все деревья в парке Тиргартен и задумались о навозе.
9 октября информационное агентство Bloonberg заявило, что находящиеся на грани отчаяния граждане ФРГ вспомнили отголоски Второй мировой войны из-за окутавшего Европу энергетического кризиса, перейдя на старейшее в мире топливо для обогрева.
Обозреватели Bloomberg утверждают, что из-за серьёзного дефицита топлива жители срубили для отопления почти все деревья в центральном парке Тиргартен, а также начали интересоваться возможностью замены «голубого топлива» на конский навоз, чтобы не замёрзнуть грядущей суровой зимой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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