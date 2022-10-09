ВОЗ увидела признаки новой волны COVID-19 в Европе
2022-10-09
03:17
По данным ВОЗ, в связи с приближением зимы в Европе появились первые признаки новой волны COVID-19. Особенно быстро растет число заражений в Великобритании, Франции, Италии.
На прошлой неделе число случаев заболевания в Евросоюзе выросло до 1,5 млн, что на 8% больше, чем неделей ранее. Госпитализации также выросли: Италия сообщила о росте госпитализаций на 32% и увеличении госпитализаций в реанимацию на 21% за неделю до 4 октября.
Между тем Великобритания сообщила об увеличении госпитализаций на 45% по сравнению с предыдущей неделей.
Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, считает, что это связано с похолоданием и отсутствием мер по ограничению распространения вируса.
Опубликовано: Светлана Репина
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