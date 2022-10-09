Центральная Германия вынуждена отказаться от беженцев из Украины
2022-10-09
06:58
Телерадиокомпания MDR сообщает о кризисе приема переселенцев в городах Центральной Германии, связанного с пределом возможностей по размещению беженцев.
В Магдебурге, Гере и Галле уже заявили, что больше не смогут принимать украинских беженцев, власти Эрфурта и Хемница отмечают, что также «близки к пределу».
«В некоторых городах в настоящее время вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев. Многое напоминает ситуацию 2015 года (миграционного кризиса)», — отмечает телерадиокомпания.
Правительства земель Восточной и Центральной Германии неоднократно поднимало вопрос о равномерном перераспределении беженцев между регионами ФРГ и другими государствами ЕС, которые могут обеспечить их достойный прием.
Опубликовано: Тарас Медведев
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