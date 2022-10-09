Центральная Германия вынуждена отказаться от беженцев из Украины

Телерадиокомпания MDR сообщает о кризисе приема переселенцев в городах Центральной Германии, связанного с пределом возможностей по размещению беженцев.

В Магдебурге, Гере и Галле уже заявили, что больше не смогут принимать украинских беженцев, власти Эрфурта и Хемница отмечают, что также «близки к пределу».

«В некоторых городах в настоящее время вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев. Многое напоминает ситуацию 2015 года (миграционного кризиса)», — отмечает телерадиокомпания.

Правительства земель Восточной и Центральной Германии неоднократно поднимало вопрос о равномерном перераспределении беженцев между регионами ФРГ и другими государствами ЕС, которые могут обеспечить их достойный прием.