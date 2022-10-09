Европейцы начали вырубать парки на фоне энергетического кризиса
2022-10-09
07:07
Жители европейских городов из-за роста цен на дрова и пеллеты вынуждены вырубать парки и пригородные перелески, сообщает Bloomberg.
Агентство приводит в пример, то, как в Берлине вырубили многие деревья в центральном парке Тиргартен. О том, что в странах Европы наметилась катастрофическая нехватка дров СМИ сообщали уже неоднократно.
По данным агентства цены на пелелты взлетели во Франции до 600 евро за тонну, а паника создала на рынке дефицит этого вида топлива.
Во многих городах Европы с наступлением первых осенних холодов начались массовые акции протеста против антироссийских санкций. К примеру, в воскресенье АдГ провела в Берлине трехтысячную манифестацию с требованием отменить санкции против России, к ней примкнули и другие сторонники, и противники этой линии. По данным полиции Берлина правопорядок в столице обеспечивали более 2000 стражей правопорядка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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