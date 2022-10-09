Китай вывел на орбиту свою обсерваторию по изучению Солнца

Китайская космическая обсерватория Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S) вышла на солнечно-синхронную орбиту, заявили в национальной аэрокосмической корпорации в субботу, 8 октября.

Национальная академия наук, комментируя назначение ASO-S, сообщает, что – космический аппарат весом 888 кг, будет располагаться на высоте 720 км на солнечно-синхронной орбите.

Обсерватория займется изучением магнитных полей и коронарных выбросов на Солнце. Она сможет своевременно предупреждать о нежелательных для землян выбросах солнечной энергии, которые могут оказать влияние в том числе и на работоспособность техники.

«Обсерватория будет собирать данные о двух наиболее сильных вспышках Солнца в рамках 25-го цикла солнечной активности, который продлится примерно до 2030 года, а также будет искать причины возникновения солнечных явлений и исследовать особенности их взаимосвязи», - сообщают в НАН Китая.