Китай вывел на орбиту свою обсерваторию по изучению Солнца
2022-10-09
07:15
Китайская космическая обсерватория Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S) вышла на солнечно-синхронную орбиту, заявили в национальной аэрокосмической корпорации в субботу, 8 октября.
Национальная академия наук, комментируя назначение ASO-S, сообщает, что – космический аппарат весом 888 кг, будет располагаться на высоте 720 км на солнечно-синхронной орбите.
Обсерватория займется изучением магнитных полей и коронарных выбросов на Солнце. Она сможет своевременно предупреждать о нежелательных для землян выбросах солнечной энергии, которые могут оказать влияние в том числе и на работоспособность техники.
«Обсерватория будет собирать данные о двух наиболее сильных вспышках Солнца в рамках 25-го цикла солнечной активности, который продлится примерно до 2030 года, а также будет искать причины возникновения солнечных явлений и исследовать особенности их взаимосвязи», - сообщают в НАН Китая.
Опубликовано: Тарас Медведев
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