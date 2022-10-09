КГК Беларуси инициировал первое уголовное дело по завышению цен на продукты

Первое уголовное дело возбудили белорусские следователи по материалам проверки Комитета государственного контроля, сообщает «Беларусь-1».

Как сообщила в эфире телеканала завсектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Татьяна Самохина, частники продавали сельхозпродукцию государственным учреждениям по завышенной цене.

«В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь („Превышение власти или служебных полномочий“). Государству причинен вред в крупном размере — более 10 тыс. белорусских рублей», — сказала она.

Как выяснилось предприниматель из Бобруйска завышал стоимость продукции по ряду позиций на 600 процентов. При этом он поставлял сельхозпродукцию в школы и больницы, что усугубляет ситуацию.