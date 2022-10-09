Генерал Бундесвера предупредил об усилении атак на инфраструктуру ФРГ
2022-10-09
07:27
Генерал Бундесвера Карстен Брейер предупредил об усилении атак на инфраструктуру в Германии в свете последних событий на железной дороге Северной Германии и в метро Кельна.
«Каждая подстанция, каждая электростанция, каждый трубопровод могут быть атакованы, могут быть возможной целью», — заявил командующий территориальным командованием Бундесвера.
«Здесь, в команде, мы в первую очередь готовы к гибридным угрозам. Это состояние между уже не совсем миром, но и не настоящей войной», - рассказал он.
Фоном является нападение России на Украину и новая ситуация с безопасностью в Европе.
«Война на Украине означает, что мы снова сосредоточились на национальной и коллективной обороне. Для всей страны стало ясно: война в Европе снова возможна», - подчеркнул военный.
Атаки и влияние из-за рубежа могут увеличиться. «Речь идет не о вражеской армии с солдатами и танками, атакующей нашу страну», — подчеркнул Брейер. «Но есть влияние, с атаками на инфраструктуру и кибератаками, или, например, с разведывательными полетами дронов над полигонами. Имеют место и попытки расшатать население, которые должны всколыхнуть в нас неуверенность и пошатнуть доверие к нашему государству», - отметил Брейер и подчеркнул, что органам безопасности придется приспосабливаться к этой угрожающей ситуации.
«Истерия — плохой советчик», — сказал генерал Бундесвера, - «Однако, каждому гражданину должно быть ясно, "что он должен изменить свое индивидуальное поведение - сюда относится, например, ментальный настрой или покупка фонарика и радиоприемника с достаточным для дома запасом батареек, т.е. независимыми от электроснабжения из розетки».
Опубликовано: Тарас Медведев
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