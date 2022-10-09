Минэкономики Украины заявило об экономическом коллапсе страны

Валовой внутренний продукт Украины упал на 30% в первые три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщило в субботу, 9 октября, Министерство экономики Украины.

Сыграли свою роль и плохая погода в сентябре, которая замедлила темпы сбора урожая, и перебои с поставками энергии с Запорожской АЭС.

Экспорт в сентябре увеличился на 23% по сравнению с с августом. Он достиг самого высокого уровня с начала российской военной операции в феврале. Это стало возможным благодаря международному соглашению, позволяющему перевозить зерно из черноморских портов Черного моря.

"Обстановка на фронте в сентябре улучшилась, но противник продолжал обстрел территории Украины, что оказывало давление на деловые настроения и тыловое обеспечение. Дальнейшее разрушение производственных мощностей, инфраструктуры и жилья, а также неуверенность в том, как долго продлится война, препятствовали развитию и замедляли восстановление экономики", - говорится в сообщении.

В июле Центральный банк Украины заявил, что экономика может сократиться на треть в 2022 году, а затем ожидается рост на 5-6% процентов в 2023 и 2024 годах.