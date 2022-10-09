Бербок заявила о введении новых санкций против правительства Ирана
2022-10-09
08:26
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок резко раскритиковала Иран и объявила о введении дополнительных санкций против властей в Тегеране.
«Любой, кто избивает женщин и девочек на улице, похищает людей, которые не хотят ничего, кроме свободной жизни, произвольно арестовывает их и приговаривает к смертной казни, находится на неправильной стороне истории», — сказал Бербок в интервью «Bild am Sonntag» .
«Мы обеспечим, чтобы ЕС ввел запрет на въезд для тех, кто несет ответственность за эти жестокие репрессии, и заморозил их активы в ЕС. Мы говорим народу Ирана: мы поддерживаем вас и остаемся на вашей стороне!», - добавила министр.
По данным правозащитников, протесты, спровоцированные в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, продолжаются. Амини был арестован в Тегеране 13 сентября по обвинению в нарушении правил ношения хиджаба. Через три дня она умерла.
Об обстоятельствах ее смерти имеются противоречивые сведения. Согласно государственной информации, коронер пришел к выводу, что Амини умерла в результате перенесенной ранее болезни.
Опубликовано: Тарас Медведев
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