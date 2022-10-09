Следователи ищут виновных в железнодорожном «беспределе» в Германии
2022-10-09
08:42
Полиция и Deutsche Bahn расследуют факты саботажа, связанные с повреждением линий связи на железной дороге в Северной Германии, сообщает в воскресенье национальный железнодорожный перевозчик.
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников. По словам федеральной полиции, расследования будут проводиться по всем направлениям. Вечером расследование было передано в Государственное управление уголовной полиции в Берлине, как подтвердил представитель федеральной полиции и ситуационного центра Берлина рано утром в воскресенье.
«У нас есть место преступления в районе Берлин-Хоэншёнхаузен», — рассказал представитель Управления федеральной полиции Берлина Немецкому агентству печати: «Еще один находится в Северном Рейне-Вестфалии». Службы безопасности заявили, что оптоволоконные кабели были преднамеренно повреждены в Каровер-Кройц в Берлине и в Херне в Северном Рейне-Вестфалии. Система резервного копирования также вышла из строя.
«В настоящее время можно предположить целенаправленное внешнее воздействие на кабель Deutsche Bahn», — сказал представитель. Из соображений тайны следствия он не смог предоставить какую-либо информацию о дальнейших деталях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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