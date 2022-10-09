МИД Украины: Беларусь официально обвинила в Киев в подготовке нападения
2022-10-09
08:46
По сообщению украинской стороны, ее посла вызвали в МИД Беларуси и вручили ноту.
На официальном сайте Министерства иностранных дел Украины появилась информация относительно отношению с Беларусью.
По заявлению украинского внешнеполитического ведомства, посла страны вызвали в МИД Беларуси и вручили ему ноту.
В этой ноте, передает МИД Украины, белорусская стороны якобы обвинила Киев в подготовке удара по своей территории.
Министерство иностранных дел Украины в своем официальном ответе указало, что войска страны не готовятся нападать на Беларусь.
Стоит отметить, что официальной позиции Беларуси на данный момент озвучено не было.
Опубликовано: Николай Скира
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