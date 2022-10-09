Ураган Джулия приближается к Никарагуа на 120 км/ч

Центр ураганов США NHC повысил уровень урагана «Джулия» до урагана уровня 1 (из 5) в субботу (по местному времени), когда центр урагана прошел недалеко от карибского острова Сан-Андрес, который принадлежит Колумбии.

По данным NHC, устойчивая скорость ветра в тропическом шторме достигала 120 километров в час.

Ожидается, что «Джулия» выйдет на сушу в Никарагуа ночью (по местному времени), а затем немного потеряет силу, но все же достигнет тихоокеанского побережья Центральноамериканской страны в виде тропического шторма.

NHC предупредил о проливных дождях, которые в ближайшие дни могут вызвать опасные для жизни наводнения и оползни в Никарагуа, на колумбийских островах Сан-Андрес и Провиденсия, в остальной части Центральной Америки и на юге Мексики.

Шторм, вероятно, приведет к тому, что уровень воды у побережья Никарагуа поднимется на 1,8 метра выше нормы.

Сезон атлантических ураганов длится с июня по ноябрь. За последние несколько недель два сильных урагана «Фиона» и «Ян» причинили большие разрушения в некоторых частях Карибского бассейна и Северной Америки. Тропические циклоны формируются над теплой океанской водой. Хотя их количество не увеличивается из-за изменения климата, вероятность сильных штормов возрастает.