КГК Беларуси потребовал возбудить уголовное дело за повышение цен на продукты

В Беларуси возбуждено уголовное дело за нарушение законодательства о ценах.

В эфире белорусского телевидения выступила представитель Комитета государственного контроля Татьяна Самохина.

По ее словам частные предприниматели продавали сельхоз товары в госучреждения по чрезмерно завышенным ценникам.

Из-за этого было возбуждено дело о превышении полномочий в отношении директора одного из предприятий.

"В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь („Превышение власти или служебных полномочий“). Государству причинен вред в крупном размере — более 10 тыс. белорусских рублей", — сказала она.

В результате проверки выяснилось, что предприниматель более чем в 6 раз завышал цены на некоторые позиции.