КГК Беларуси потребовал возбудить уголовное дело за повышение цен на продукты
2022-10-09
08:53
В Беларуси возбуждено уголовное дело за нарушение законодательства о ценах.
В эфире белорусского телевидения выступила представитель Комитета государственного контроля Татьяна Самохина.
По ее словам частные предприниматели продавали сельхоз товары в госучреждения по чрезмерно завышенным ценникам.
Из-за этого было возбуждено дело о превышении полномочий в отношении директора одного из предприятий.
"В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь („Превышение власти или служебных полномочий“). Государству причинен вред в крупном размере — более 10 тыс. белорусских рублей", — сказала она.
В результате проверки выяснилось, что предприниматель более чем в 6 раз завышал цены на некоторые позиции.
Опубликовано: Николай Скира
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