Иран продлил освобождение под залог американцу Сиамаку Намази

Иран продлил временное нахождение под залогом для гражданина США, освобожденного ранее на этой неделе, заявил его брат в субботу, выразив надежду, что оно станет постоянным.

Сиамак Намази, 51-летний ирано-американский бизнесмен, был арестован в октябре 2015 года. Его отец, бывший сотрудник ЮНИСЕФ, 85-летний Бакер Намази, был взят под стражу в 2016 году, когда отправился в Иран, чтобы потребовать освобождения Сиамака.

Оба были осуждены за шпионаж, но обвинения они отрицают. Бакер Намази, который в 2020 году был освобожден от отбывания наказания по медицинским показаниям, в среду получил разрешение покинуть Иран и отправиться в Абу-Даби для лечения. Брат Сиамака, Бабак Намази, заявил в субботу, что иранские власти предоставили его брату еще один трехдневный отпуск, и он надеется, что он будет продлен.

«Мы надеемся и молимся, чтобы ему вскоре была предоставлена полная свобода, чтобы наша семья наконец воссоединилась», — написал Бабак. Он добавил, что его отец, вопреки рекомендациям его иранских врачей о хирургическом вмешательстве по закупорке сонной артерии, попытается следовать альтернативным методам лечения, рекомендованным врачом в Абу-Даби.

В настоящее время в Иране находятся как минимум два других иностранных гражданина: Эмад Шарки, инвестор, приговоренный к десяти годам тюремного заключения за шпионаж, и Морад Тахбаз, который также имеет британское гражданство и был условно освобожден.

