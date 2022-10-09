В Греции произошло землетрясение магнитудой в пять баллов

Подводное землетрясение магнитудой 5,0 произошло рано утром в воскресенье в центральной части Греции, при этом никаких сообщений о разрушениях или травмах не поступало.

По данным Афинской национальной обсерватории, толчок произошел в 1:02 ночи по местному времени (22:02 по Гринвичу) на глубине 12,7 км в Коринфском заливе, примерно в 100 км к западу от Афин.

Последствия ощущались не только в Афинах, но и на Пелопоннесе. Греция, расположенная на нескольких линиях геологических разломов, регулярно страдает от землетрясений.

В октябре 2020 года в результате землетрясения магнитудой 7,0 в Эгейском море погибли два человека на греческом острове Самос и более 100 человек в турецком прибрежном городе Измир.

