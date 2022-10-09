МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
2022-10-09
08:57
Посла Украины в Минске Игоря Кизима вечером в субботу, 8 октября, вызвали в МИД Беларуси, где ему вручили ноту о том, что Киев готовит нападение на белорусскую территорию, сообщает украинское внешнеполитическое ведомство.
"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем любые дальнейшие инсинуации со стороны белорусской стороны", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Он добавил, что "Украина никогда не вторгалась на чужие территории и строго придерживается основных норм и принципов международного права и Устава ООН".
Отметим, что на данный момент на официальном сайте МИД Беларуси нет информации о вызове посла Украины.
Ранее на этой неделе Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в спецоперации в Украине.
"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — подчеркнул глава государства, которого цитирует БелТА.
Он также добавил, что участие Беларуси состоит в том, "чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".
"Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", — добавил президент Беларуси.
Опубликовано: Николай Скира
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