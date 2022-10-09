Дональд Трамп призвал к незамедлительным переговорам по Украине
2022-10-09
09:11
Экс-президент США выступая перед сторонниками в штате Невада, призвал Белый дом сесть за стол переговоров с Россией, чтобы не допустить «горячей» войны.
«И сейчас мы имеем (конфликт) между Россией и Украиной. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — заявил Трамп.
Трамп считает, что власти США провоцируют Владимира Путина на решительные действия в противостоянии агрессивной внешней политики против России. Об этом он заявил в интервью Real America’s Voice.
В воскресенье во многих европейских столицах прошли многотысячные митинги за отмену санкций против России и скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и начало переговоров, к которым призвал президент РФ Владимир Путин в своей речи 30 сентября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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