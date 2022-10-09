Дональд Трамп призвал к незамедлительным переговорам по Украине

Экс-президент США выступая перед сторонниками в штате Невада, призвал Белый дом сесть за стол переговоров с Россией, чтобы не допустить «горячей» войны.

«И сейчас мы имеем (конфликт) между Россией и Украиной. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — заявил Трамп.

Трамп считает, что власти США провоцируют Владимира Путина на решительные действия в противостоянии агрессивной внешней политики против России. Об этом он заявил в интервью Real America’s Voice.

В воскресенье во многих европейских столицах прошли многотысячные митинги за отмену санкций против России и скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и начало переговоров, к которым призвал президент РФ Владимир Путин в своей речи 30 сентября.