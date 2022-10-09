МИД Беларуси передал послу Украины ноту о подготовке Киевом вторжения в Беларусь

В Украине сообщили, что посла вызвали в МИД Беларуси и вручили ему ноту и нападении на РБ.

В Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украина и передали ему ноту, сообщили в МИД Украины.

В ней говорилось о том, что Киевские власти занимаются подготовкой к вторжению в Республику Беларусь.

При этом в сообщении МИДа Украины отмечается, что таких планов у страны нет и информация не является достоверной.

Также сразу отметим, что по данному вопросу сейчас озвучена позиция лишь Украины. Белорусская сторона не выпустила объявлений на эту тему.