The Washington Post назвала страну «неприлично наживающуюся» на конфликте в Украине
2022-10-09
09:26
Американское издание сообщает, что на фоне энергетического кризиса, Норвегия стала играть одну из ключевых ролей в обеспечении топливной безопасности континента.
Обозреватель The Washington Post Эмели Раухала в своей статье пишет, что западные эксперты обвиняют Норвегию в "агрессивном" обогащении в период трудностей, которые испытывает Европа на фоне ситуации, сложившейся в Украине.
Раухала отмечает, что по мере нарастания энергетического кризиса, роль скандинавской страны в обеспечении топливной безопасности, становится все более заметной.
В этом году Норвегия заработает 109 миллиардов долларов в нефтяном секторе. Это на 82 миллиарда больше, чем в прошлом году. Львиная доля этой суммы поступит в фонд национального благосостояния, который уже превысил триллион долларов.
Осло отметает обвинения в свой адрес, утверждая, что цена на энергоносители справедливая и вызвана дефицитом на рынке углеводородов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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