Немецкие, британские и голландские пожилые туристы едут в Турцию на длинные, зимние каникулы

Турецкие туроператоры ожидают наплыва европейских туристов в ближайшие месяцы, сообщает Немецкое агентство печати в воскресенье, 9 октября.

«Мы ожидаем больше туристов этой зимой, чем в предыдущие годы», — сообщил агентству Джем Полатоглу, представитель ассоциации туристического бизнеса Tur Operatörleri Platformu.

«Во время пандемии люди долго не могли уехать в отпуск. Теперь как будто они разорвали свои цепи», - отмечает эксперт.

Высокие затраты на электроэнергию в Европе также приводят к увеличению количества бронирований в зимнее время, особенно для сектора недорого жилья.

«Для туристического сектора положительно, что европейские туристы, особенно пенсионеры, предпочитают длительные каникулы в Турции в зимние месяцы из-за роста цен на природный газ», — сказал Али Онаран, председатель туроператора Prontotour: «По нашей информации, есть особый спрос со стороны таких стран, как Германия, Англия и Нидерланды».

Онаран рассказал, что отрадно, что зимние резервации выросли, несмотря на глобальную инфляцию. «Есть такие события, как рост цен на топливо, расходы на энергию, продовольственные кризисы, которые влияют на цены на билеты и отели и, следовательно, на общий бюджет поездок. Тем не менее, статус бронирования соответствует ожиданиям туроператоров», - сказал он.

По словам представителя ассоциации Полатоглу, слабая турецкая лира — спусковой крючок суперинфляции в Турции, также может быть стимулом для бронирования. Месяц отдыха по системе «все включено» в пятизвездочном отеле сейчас обходится путешественникам дешевле, чем времяпровождение в Европе, отмечает эксперт, «и с гораздо большим комфортом, чем дома».

Министерство культуры и туризма Турции недавно объявило, что за первые восемь месяцев этого года в Турцию приехало значительно больше иностранных туристов, чем за тот же период прошлого года. В период с января по август страну посетило около 29,3 миллиона отдыхающих, что примерно на 108 процентов больше, чем за тот же период 2021 года.