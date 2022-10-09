Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Рогов информирует о небывалом скоплении иностранных наемников на этом участке фронта.

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил Владимир Рогов.

Действия наемников и западно-украинских националистов направлены не столько на удары по линии обороны ВС России, сколько на месть жителям населенных пунктов области. Бандиты буквально терроризируют мирное население, сообщает представитель ВГА.

По его данным, освобождено 75% территории области. Сам город Запорожье находится под контролем ВСУ.



