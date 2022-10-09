Эстонский премьер-министр жалуется на трудности с исполнением антироссийских санкций
2022-10-09
10:50
Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу все сложнее становится соблюдать единый подход в применении антироссийских санкций, сообщает в воскресенье The Daily Telegraph.
«Все сложнее становится и вводить новые санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — заявила премьер-министр.
Она отмечает, что политики уже испытывают «усталость» от войны на Украине, а внутриполитические проблемы усугубляются на фоне энергетического кризиса и инфляции.
Многие политики в странах ЕС трезво смотрят на вещи и предлагают отказаться от санкций против России и наладить диалог с Москвой, пока экономика Евросоюза еще может реабилитироваться.
Опубликовано: Тарас Медведев
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