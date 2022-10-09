Самая маленькая лошадь в мире, шотландский пони Пумукель живет в Германии и радует детей
2022-10-09
11:02
Маленький шотландский пони по кличке Памукель живет в Зауэрланде, он является самой миниатюрной лошадью в мире.
Трехлетнее животное высотой всего 50 сантиметров занимает важное место в оказании терапевтических услуг для детей, сообщила Немецкому агентству печати инструктор по верховой езде Карола Вайдеманн.
Пумукель — милая маленькая лошадка, которая делает счастливыми многих детей и пожилых людей.
Карола взяла его жеребенком три года назад в конюшне Weidemann. «Когда я впервые увидела его, я была в шоке. Я никогда не видела такой маленькой лошади», - говорит она.
Памукель посещает дома престарелых и детские сады уже около года.
«Он обучен сопровождать людей в инвалидной коляске и ходунках и может забираться в машину по пандусу», - рассказывает дрессировщица и говорит, что жители домов престарелых «на седьмом небе от счастья», когда к ним в гости приезжает мини-пони.
В детских садах мальчики и девочки знакомятся с миром животных с помощью Пумакеля. В терапевтических целях дети с трехлетнего возраста могли чистить лошадь во дворе или брать ее на прогулку.
Причиной карликовости является генетический дефект. «Это не болезнь, а прихоть природы», — пояснила Вайдеманн. Обычно шотландские пони вырастают примерно в два раза больше Пумакеля.
Инструктор по верховой езде из района Меркиш мечтает, чтобы ее лошадь размера XS была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
Она уже начала оформлять документы:
«Но это возможно, только когда ему исполнится четыре года, как мне сказали». Тогда лошади считаются полностью взрослыми. Вайдеманн уверена, что ее Пумукель — самая маленькая лошадь в мире: до сих пор в Книге Гиннесса есть лошадь с высотой в плечах около 56,7 сантиметра.
Опубликовано: Тарас Медведев
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