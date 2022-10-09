Стало известно имя водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
2022-10-09
11:09
Махир Юсубов из Азербайджана управлял грузовиком, который 8 октября взорвался на Крымском мосту, повредив его конструкцию.
Само транспортное средство было оформлено на его племянника Самира Юсубова, сообщают российские СМИ.
Оба мужчины долгое время занимались транспортными услугами. Они живут в Краснодарском крае России. 51-летний Махир Джусубов погиб в результате взрыва грузовика.
Самир опубликовал в Интернете видео, в котором утверждает, что не имеет никакого отношения к взрыву. Правда, грузовик был зарегистрирован на него, но решать, что и куда он возит, должен был дядя.
Как сообщает The New York Times со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, украинские спецслужбы устроили взрыв с использованием бомбы, загруженной на грузовик, пересекающий мост.
По данным NYT, неясно, знал ли погибший в результате взрыва водитель грузовика, что внутри находится взрывчатка.
Опубликовано: Николай Скира
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