Стало известно имя водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

Махир Юсубов из Азербайджана управлял грузовиком, который 8 октября взорвался на Крымском мосту, повредив его конструкцию.

Само транспортное средство было оформлено на его племянника Самира Юсубова, сообщают российские СМИ.

Оба мужчины долгое время занимались транспортными услугами. Они живут в Краснодарском крае России. 51-летний Махир Джусубов погиб в результате взрыва грузовика.

Самир опубликовал в Интернете видео, в котором утверждает, что не имеет никакого отношения к взрыву. Правда, грузовик был зарегистрирован на него, но решать, что и куда он возит, должен был дядя.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, украинские спецслужбы устроили взрыв с использованием бомбы, загруженной на грузовик, пересекающий мост.

По данным NYT, неясно, знал ли погибший в результате взрыва водитель грузовика, что внутри находится взрывчатка.