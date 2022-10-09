В Киргизии решили отменить «Нерушимое братство»
2022-10-09
11:11
Министерство обороны Киргизии отменило военные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство - 2022» .
Информационное агентство АКИpress сообщило об отмене командно-штабного учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство -2022". Такое решение приняло министерство обороны страны.
Маневры с участием воинских контингентов стран Организации Договора о коллективной безопасности должны были пройти в октябре. Причины отмены учений не разъяснялись.
Опубликовано: Максим Алексеев
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