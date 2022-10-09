Трамп заявил, что Байден вынудил Путина начать спецоперацию в Украине
2022-10-09
11:47
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Джо Байден.
Бывший глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с критикой обрушился на действующего президента страны Джо Байдена.
По словам Дональда Трампа, именно Джо Байден своей риторикой вынудил Владимира Путина начать специальную военную операцию в Украине.
"Риторика администрации президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации в Украине", - сказал Трамп.
Отметим, что Трамп уже не впервые обвиняет Байдена в происходящем на территории Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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