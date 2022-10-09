Трамп заявил, что Байден вынудил Путина начать спецоперацию в Украине

2022-10-09

11:47

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Джо Байден.

Бывший глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с критикой обрушился на действующего президента страны Джо Байдена.

По словам Дональда Трампа, именно Джо Байден своей риторикой вынудил Владимира Путина начать специальную военную операцию в Украине.

"Риторика администрации президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации в Украине", - сказал Трамп.

Отметим, что Трамп уже не впервые обвиняет Байдена в происходящем на территории Украины.

Опубликовано: Николай Скира







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: