NYT: Крымский мост пытались взорвать украинские спецслужбы

Издание The New York Times со ссылкой на неназванный источник из числа украинских чиновников, сообщает, что подрыв Крымского моста был организован спецслужбами Украины.

Мост имеет важное значение для снабжения российских войск и Крыма в целом. Для организации взрыва в грузовик, проезжавший по мосту, была заложена бомба. Фура взорвалась около 6 часов утра 8 октября.

В результате обрушились два пролета автомобильной части моста, а также взрыву цистерн с топливом на железнодорожной части. Водитель грузовика, а также два человека и з машины, проезжавшей мимо, погибли.

Сообщается, что к вечеру 8 октября было восстановлено движение по мосту железнодорожного транспорта. Организована также паромная переправа. Владимир Путин поручил ФСБ усилить охрану моста.