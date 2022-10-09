Кыргызстан сорвал учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022»

В Кыргызстане в этом году не пройдут учения союзных войск альянса ОДКБ. Их отменили.

В Кыргызстане должны были пройти совместные учения сил реагирования ОДКБ "Нерушимое братство-2022"

Однако, как сообщает "Московский Комсомолец", Министерство обороны Кыргызстана в одностороннем порядке отменило учения.

"Киргизия отменила учения с силами ОДКБ. Учения должны были состояться в октябре в городе Балыкчы в Иссык-Кульской области 10–14 октября", - передает МК.

Отметим, что на учения были приглашены делегации из Монголии, Сербии, Сирии, Туркменистана и Узбекистана.