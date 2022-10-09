Кыргызстан сорвал учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022»
2022-10-09
12:10
В Кыргызстане в этом году не пройдут учения союзных войск альянса ОДКБ. Их отменили.
В Кыргызстане должны были пройти совместные учения сил реагирования ОДКБ "Нерушимое братство-2022"
Однако, как сообщает "Московский Комсомолец", Министерство обороны Кыргызстана в одностороннем порядке отменило учения.
"Киргизия отменила учения с силами ОДКБ. Учения должны были состояться в октябре в городе Балыкчы в Иссык-Кульской области 10–14 октября", - передает МК.
Отметим, что на учения были приглашены делегации из Монголии, Сербии, Сирии, Туркменистана и Узбекистана.
Опубликовано: Николай Скира
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