В МИД РБ вызвали посла Украины и обвинили в подготовке нападения на Беларусь

Агентство РИА Новости сообщило, что посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси в субботу вечером, 8 октября.

Ему была вручена нота протеста против подготовки планов Киева к нападению на территорию Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, в свою очередь, заявил, что "данная информация не соответствует действительности" и "категорически отверг любые дальнейшие инсинуации со стороны белорусской стороны".

Николенко также добавил, что "Украина никогда не вторгалась на чужие территории и строго придерживается основных норм и принципов международного права и Устава ООН".

РИА Новости процитировало заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанное им в начале октября. Белорусский лидер тогда заявил, что Киев устраивал "провокации на границе" и стянул туда 15 тысяч тысяч солдат.

Тогда же Александр Лукашенко заявил, что Беларусь все же принимает участие в "специальной военной операции".

"Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не направляем нашу армию, мы не нарушаем своих обязательств. Мы не хотим, чтобы конфликт перекинулся на нашу территорию", - заявил глава Беларуси.