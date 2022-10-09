Голландец Макс Ферстаппен во второй раз стал чемпионом мира в Формуле-1
2022-10-09
12:23
Несмотря на сокращенну «мокрую гонку» в Японии, гонщик Red Bull получил необходимые очки и окончательно закрепился на первом месте в общем зачете, подтвердила мировая ассоциация в воскресенье, 9 октября.
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии в дождевом хаосе на трассе в Судзуке и защитил свой титул чемпиона мира. Голландец узнал об этом только через несколько минут после пересечения финишной черты.
Товарищ по команде Серхио Перес занял второе место в сложных условиях, Шарль Леклерк в Ferrari переместился со второго на третье место после штрафного времени.
Себастьян Феттель на своем Aston Martin занял шестое место, Мик Шумахер финишировал 18-м на гоночном автомобиле Haas.
Опубликовано: Тарас Медведев
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