На выборах в Аляске победу неожиданно одержала кандидат от демократов

Мари Пелтола совершил чудо, на своей родной Аляске американский демократ добилась того, чему хотели бы подражать многие коллеги по партии: вырвала место у республиканцев в Конгрессе и завоевала традиционно республиканский избирательный округ.

До недавнего времени мало кто в США за пределами Аляски знал имя 49-летнего политика. Ситуация резко изменилась в конце августа, когда она неожиданно победила бывшего кандидата в вице-президенты от Республиканской партии и политического стимулятора Сару Пэйлин на внеочередных выборах и вошла в историю.

Пелтола стала первой женщиной и первым коренным американцем, представившим Аляску в Палате представителей. В начале ноября Пелтола и Пэйлин снова сойдутся в политических баталиях.

Руководство Демократической партии использует все каналы, чтобы помочь Мари добиться второй победы. Потому что на очередных выборах в конгресс, которые пройдут чуть более чем через четыре недели, ей придется защищать только что выигранный мандат.

По опросам, шансы у Пелтолы неплохие. Демократы, которым грозит потеря большинства в Палате представителей, должны бороться за каждое место. А Пелтола — их новая надежда.