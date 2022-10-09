Шампиньоны могут заменить собой морепродукты
2022-10-09
12:50
В этих грибах содержится такое же количество фосфора, как в мидиях и креветках.
Некоторые люди не любят рыбу, а у кого-то на нее бывает аллергия.
В таком случае богатые полезными веществами морепродукты можно смело заменять шампиньонами.
Эти скромные с виду грибы содержат большое количество минералов (фосфор, железо, калий, цинк) и витамины В, Е, D.
Кроме того, шампиньоны отличаются высокой противоопухолевой активностью, а значит, профилактируют онкозаболевания.
Они обладают высокими антибактериальными свойствами и укрепляют нервную систему.
Их периодическое употребление в пищу снижает риск заболевания атеросклерозом сосудов и снижает уровень холестерина в крови.
Опубликовано: Наталья Павлова
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