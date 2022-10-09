Киргизия отказалась от учений ОДКБ «Нерушимое братство»

Министерство обороны Киргизии сообщило, что не будет проводить учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство».

Эти учения должны были пройти на территории Киргизии в октябре нынешнего года в городе Балыкчы. Причина отмены учений не сообщается.

Ранее Армения отказалась отправлять свой воинский контингент в Казахстан для участия в учениях ОДКБ с 26 сентября. После призыва организации к мирному решению конфликта Армении и Азербайджана в Ереване начались протесты против членства в ОДКБ.

В сентябре появилась информация о возможном выходе Казахстана из ОДКБ, однако МИД страны опроверг эту информацию.