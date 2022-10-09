Пэрис Джексон и тетя Джанет Джексон появляются вместе на редком фото

На редком публичном воссоединении Пэрис Джексон была замечена вместе со своей тетей Джанет Джексон на мероприятии во время Недели моды в Париже.

Джанет подписала снимок: "Так приятно пообщаться с моей прекрасной племянницей @parisjackson".

Ее племянница ответила, оставив смайлик с черным сердцем в комментариях.

Стильный снимок отмечает то, что может быть первой публичной фотографией двоих вместе с мемориала Майкла Джексона 2009 года — отца Пэрис и брата Джанет.

В 2018 году Пэрис заметно отсутствовала на Billboard Music Awards, где Джанет получила награду Billboard Icon Award и исполнила попурри из своих хитов.

Фото из Instagram

"Никто из моего mgmt не обращался ко мне по поводу посещения рекламных щитов или награды, и никто из моей семьи тоже не обращался", - написала Пэрис в своей истории в Instagram.

Ранее в этом году Пэрис даже сказала, что она "не против" однажды объединиться в музыкальном плане с Джанет.

"Я люблю сотрудничать со всеми артистами, - сказала она в январе. Я открыта для всего ".