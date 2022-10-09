Instagram ограничивает аккаунт Канье Уэста после негативной реакции на предполагаемый антисемитский пост

Instagram наложил ограничение на аккаунт Канье “Йе” Уэста после удаления контента за нарушение политики платформы.

Уэст, который использует дескриптор @kanyewest на платформе, недавно поделился удаленным постом со скриншотом сообщения, предположительно отправленного рэперу Дидди, которое было раскритиковано как антисемитское еврейскими правозащитными группами, такими как Американский еврейский комитет.

Канье Уэст отреагировал на ограничение Instagram двумя антисемитскими твитами, написав:

“Я немного сонный сегодня вечером, но когда я просыпаюсь, я собираюсь убить [sic] con 3 На ЕВРЕЙСКОМ народе Забавно, что я на самом деле не могу быть антисемитом, потому что чернокожие люди на самом деле евреи, и у вас, ребята, естьиграл со мной и пытался очернить любого, кто выступает против вашей повестки дня ”, после чего спросил: “Кто, по-вашему, создал культуру отмены?”

Представитель Meta подтвердил решение Variety, сообщив, что временные ограничения на публикации, комментарии и обмен сообщениями являются стандартной практикой для аккаунтов, которые регулярно нарушают политику платформы социальных сетей.