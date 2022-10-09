Бананы укрепляют иммунитет и поддерживают нормальное состояние крови
2022-10-09
13:14
Эти солнечные фрукты повышают настроение и способствуют поддержанию крепкого здоровья.
В бананах содержится много витамина В6, который отвечает за нормальное формирование эритроцитов в крови и способствует укреплению иммунитета.
Благодаря большому содержанию глюкозы, сахарозы, фруктозы и фибры (пищевого волокна), фрукт дает человеку быстрый и мощный заряд энергии, которого хватает на полтора часа активной работы.
Содержащийся в нем серотонин повышает настроение. А пектины и хелаты выводят из организма токсины другие вредные вещества.
Бананы просто незаменимы при малокровии, так как в их мякоти в больших количествах содержится железо.
А калий помогает лечить гипертонию, предотвращает инсульт и инфаркт и улучшает состояние сосудов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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