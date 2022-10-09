Мисс США 2022 Р'Бонни Габриэль ответила на обвинения в том, что ее победа была "сфальсифицирована"

Отвечая на обвинения, Р'Бонни эксклюзивно рассказала Эрин Лим Роудс на E! Новости - Краткое изложение того, что конкурс "не был сфальсифицирован".

"Я бы никогда не участвовала ни в одном конкурсе или конкурсе, в котором я знаю, что выиграю", - продолжила она в эпизоде 6 октября. "У меня много честности".

Выиграв Мисс США 2022, Р'Бонни вошла в историю, став первой филиппино-американской женщиной, завоевавшей титул.

Модель и модельер также является первой в истории женщиной азиатского происхождения, получившей звание Мисс Техас США.

Среди ее претензий были утверждения о том, что психическое здоровье конкурсанток "было отодвинуто на задний план" организаторами и что судьи были "полностью проверены", когда пришло время для части интервью конкурса.