Мисс США 2022 Р'Бонни Габриэль ответила на обвинения в том, что ее победа была "сфальсифицирована"
2022-10-09
13:27
Отвечая на обвинения, Р'Бонни эксклюзивно рассказала Эрин Лим Роудс на E! Новости - Краткое изложение того, что конкурс "не был сфальсифицирован".
"Я бы никогда не участвовала ни в одном конкурсе или конкурсе, в котором я знаю, что выиграю", - продолжила она в эпизоде 6 октября. "У меня много честности".
Выиграв Мисс США 2022, Р'Бонни вошла в историю, став первой филиппино-американской женщиной, завоевавшей титул.
Модель и модельер также является первой в истории женщиной азиатского происхождения, получившей звание Мисс Техас США.
Среди ее претензий были утверждения о том, что психическое здоровье конкурсанток "было отодвинуто на задний план" организаторами и что судьи были "полностью проверены", когда пришло время для части интервью конкурса.
Опубликовано: Антон Райт
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