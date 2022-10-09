Французская тайна, скрытая от глаз посторонних: чего иностранцы не знают о французах

Некоторые факты о коренных жителях Франции может знать только тот, кто постоянно живет в этой стране.

Для туристов может стать удивительным тот факт, что французы пьют воду из-под крана дома и даже в ресторанах.

Если в ресторане попросить "караф", то вам принесут бесплатно кувшин или бутылку сырой воды из-под крана. Причем ее качество будет не хуже, чем у магазинной воды в бутылках.

Качество водопроводной воды во всей Франции хорошее, поэтому жители этой страны пьют ее повсеместно.

Особенностью французов является и то, что большинство из них не завтракает. Утром они выпивают лишь стакан воды, а иногда - чашечку кофе, после чего отправляются по делам.

Пресловутые круассаны на завтрак здесь принято есть по выходным. А сидящие по утрам в кафе с кофе и круассанами люди - это, чаще всего, туристы или пенсионеры.

Обедать во Франции, ввиду отсутствия завтрака, принято рано - начиная с 12 часов дня. В это время слышен активный стук стловых приборов во всех кафе и забегаловках.

Личная жизнь во Франции до 30 лет ограничивается временными отношениями. Молодые люди часто меняют партнеров и не спешат вступать в брак.

По статистике, создавать семьи французы начинают лишь после 32 лет.

Если пара разводится, на мужчину ложится тяжкое материальное бремя.

По французским законам, бывший супруг обязан обеспечить своей жене уровень жизни не ниже, чем у нее был до развода, независимо от того, есть у пары совместные дети или нет.

То есть если до этого супруга жила в замке и питалась исключительно деликатесами, она должна продолжать жить точно так же и после развода.

Из-за этого уровень жизни следующей супруги мужчины может быть значительно ниже, поскольку содержать двух женщин на одинаковом уровне далеко не у всех получается.

К слову, заключить брачный договор на невыгодных для женщины условиях во Франции практически невозможно.