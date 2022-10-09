Уникальный тибетский сбор чистит кровь и все жизненно важные органы

В состав этого сбора входят простые растения, которые можно найти в поле, саду и огороде.

Очистительный сбор, приготовленный по известному тибетскому рецепту, очищает лимфу и кровь, чистит почки, печень, сосуды и кишечник.

Также он полезен при заболеваниях суставов и благотворно влияет на систему пищеварения.

Готовится он на основе четырех высушенных растений - зверобоя, ромашки, березовых почек и бессмертника.

Каждый ингредиент берется в количестве 100 граммов.

Все перемалывается и укладывается в банку с крышкой.

Чтобы заварить сбор, на пол-литра кипятка нужно взять одну столовую ложку смеси.

Жидкость нужно настоять в течение 20 минут и пить утром и вечером по 1 стакану с 1 чайной ложкой меда.

Употреблять такой настой нужно до тех пор, пока весь сбор в банке не закончится.