Уникальный тибетский сбор чистит кровь и все жизненно важные органы
2022-10-09
13:44
В состав этого сбора входят простые растения, которые можно найти в поле, саду и огороде.
Очистительный сбор, приготовленный по известному тибетскому рецепту, очищает лимфу и кровь, чистит почки, печень, сосуды и кишечник.
Также он полезен при заболеваниях суставов и благотворно влияет на систему пищеварения.
Готовится он на основе четырех высушенных растений - зверобоя, ромашки, березовых почек и бессмертника.
Каждый ингредиент берется в количестве 100 граммов.
Все перемалывается и укладывается в банку с крышкой.
Чтобы заварить сбор, на пол-литра кипятка нужно взять одну столовую ложку смеси.
Жидкость нужно настоять в течение 20 минут и пить утром и вечером по 1 стакану с 1 чайной ложкой меда.
Употреблять такой настой нужно до тех пор, пока весь сбор в банке не закончится.
Опубликовано: Наталья Павлова
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